Johnny a allumé le feu du Galaxie

Devant une salle comble, le vieux routard de la scène a présenté vendredi soir un spectacle plein de vigueur devant un public toujours aussi fan.

Vendredi, 20h30, Johnny apparaît sur la scène du Galaxie après un déluge d'artifices pour entamer son tour de chant sur «Ma gueule» dans une salle bondée comme jamais. Toutes les générations sont présentes pour admirer le taulier qui a assuré un show de deux bonnes heures non stop. Seul un un intermède musical de 10 minutes où l'orchestre et les choristes se déchaînent sur «Born to be Wild» a tenu lieu de pause pour le chanteur.