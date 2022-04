Aux Etats-Unis: Johnny Depp assure avoir «tout» perdu à cause des accusations d’Amber Heard

Aux États-Unis : Johnny Depp assure avoir «tout» perdu à cause des accusations d’Amber Heard

L’acteur américain a affirmé mercredi, devant un tribunal, que les accusations de violences formulées par son ex-femme Amber Heard lui avaient «tout» coûté, le plaçant en état d’homme «fini».

«Il n’a pas fallu longtemps à Disney pour décider de me retirer de la franchise Pirate» des Caraïbes, a-t-il dit au sujet de cette série de cinq films débutée en 2003 qui a généré plus de 4,5 milliards de dollars au box-office mondial. À la barre, l’acteur a accusé Amber Heard de violences qu’elle lui aurait infligées au cours de leur mariage qu’il a dépeint comme toxique. «Mme Heard, dans sa frustration et dans sa rage, elle frappait», a déclaré la vedette du 7e art.