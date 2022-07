Justice : Johnny Depp contre-attaque

La bataille judiciaire entre Johnny Depp et Amber Heard est loin d’être terminée. Alors que l’actrice a fait appel, jeudi, du verdict prononcé à l’issue du procès en diffamation qui l’a opposée à son ex-époux, ce dernier lui a emboîté le pas, dès le lendemain. Via cet appel, les avocats de l’Américain de 56 ans affirment détenir la vérité dans cette affaire et restent convaincus que la justice rendra un nouvelle fois un verdict en la faveur de leur client, selon Deadline.