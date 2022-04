Etats-Unis : Johnny Depp et Amber Heard de nouveau devant les tribunaux

Les anciens époux s’accusent mutuellement de diffamation. De grands acteurs vont venir témoigner.

Après le grand déballage de leur vie privée devant un tribunal londonien, l’acteur américain Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard se retrouvent à nouveau lundi devant la justice, aux Etats-Unis cette fois, pour s’accuser mutuellement de diffamation. Ce deuxième acte, filmé et diffusé en direct, devrait être très suivi, d’autant que le casting des témoins est digne des grands films hollywoodiens: le milliardaire Elon Musk, les acteurs James Franco et Paul Bettany, la comédienne Ellen Barkin...