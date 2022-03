Relation amoureuse : Johnny Depp et Amber Heard se sont fiancés

La star hollywoodienne et l'actrice américaine vont se marier, a annoncé le magazine «People», citant des sources anonymes.

«Tous deux sont plus qu'heureux de ces fiançailles et très enthousiastes de partager le reste de leur vie ensemble», a déclaré une source proche du couple au magazine People, sous couvert d'anonymat.

Johnny Depp, 50 ans, et Amber Heard, 27 ans, n'ont pas souhaité répondre dans l'immédiat aux demandes de commentaire. En 2012, le célèbre acteur de «Pirates des Caraïbes» et de «Edward aux mains d'argent» avait mis fin à sa relation avec la chanteuse et actrice française Vanessa Paradis, après 14 ans de vie commune. Ensemble, ils ont eu deux enfants: Lily-Rose, née en 1999, et Jack, né en 2002.