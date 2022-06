Verdict très attendu : Johnny Depp gagne son procès contre son ex Amber Heard

Le jury a estimé qu'Amber Heard avait diffamé son ancien mari Johnny Depp. Elle devra lui payer 15 millions de dollars. Également coupable de diffamation, Johnny Depp devra lui payer 2 millions.

«Le jury m'a rendu ma vie»

Elle s'est dite «dévastée» et a confié sa «déception inestimable». «J'ai le cœur brisé par le fait que des montagnes de preuves n'étaient pas suffisantes pour s'opposer au pouvoir disproportionné et à l'influence de mon ex mari. Je suis encore plus déçu par ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. C'est un revers. Cela remet en cause l'idée que la violence envers les femmes doit être prise au sérieux».