Johnny Depp retrouvé «inconscient», son concert annulé

Qu'est-il arrivé à Johnny Depp? En tournée avec son groupe «Hollywood Vampires», l'acteur a annulé un concert qui devait se tenir le 18 juillet dernier à Budapest, en Hongrie. Une source a confié au journal hongrois Blikk que la star était «si mal en point qu’il ne pouvait même pas quitter l’hôtel. Nous avons également entendu dire qu’ils avaient appelé un médecin pour voir s’il avait quelque chose de plus grave». L'ex de Vanessa Paradis aurait été retrouvé «inconscient» dans sa chambre. Johnny Depp aurait été aperçu un verre à la main, une heure avant le concert.

Evoquant des «circonstances imprévues», le groupe a été contraint d'annuler le concert: «Nous aimons et apprécions tous les fans qui ont voyagé pour nous voir sur scène et nous sommes vraiment désolés. Nos excuses les plus sincères» Rebelotte pour le show du 20 juillet, en Slovaquie. Depuis, le groupe a repris sa tournée, presque comme si de rien n'était.