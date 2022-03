Johnny Depp renfilera le costume de pirate

L'acteur américain a confirmé jeudi qu'il allait reprendre son rôle du capitaine Jack Sparrow dans un 4e épisode de la saga "Pirates des Caraïbes".

On ne change pas une saga qui marche et qui rapporte gros. En effet, selon le magazine spécialisé Varietyn les trois premiers épisodes du célèbre pirate ont rapporté à l'acteur la coquette somme de 2,6 milliards de dollars...

C'est donc avec ce principe en tête que Johnny Depp, 45 ans, a accepté interprétera aussi "Tonto", l'Indien qui accompagne "The Lone Ranger" dans ses pérégrinations, produit par Jerry Bruckheimer. Enfin, il se glissera dans la peau du Chapelier fou d'"Alice au pays des merveilles", un long métrage en 3D de son ami Tim Burton qui mêlera acteurs réels et personnages créés en images de synthèse.

Acteur fétiche du cinéaste poète, Johnny Depp a tourné dans les films les plus célèbres de Tim Burton: ""Edward aux mains d'argent", "Charlie et la chocolaterie", "Corpse Bride" et plus récemment "Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street", film musical sanglant pour lequel l'acteur a été sélectionné aux Oscars en 2008.