Pas si bien que ça : Johnny Hallyday se déplace en fauteuil roulant

Alors qu’il s’est efforcé de clamer dans la presse qu’il se sent en pleine forme, Johnny Hallyday a été photographié dans un fauteuil roulant à l’aéroport de Los Angeles.

Après l’annonce de l’opération de son cancer, bien que bénin, Johnny Hallyday n’a cessé de clamer haut et fort que tout allait bien pour lui et qu’il se sentait en pleine forme, arpentant les scènes d’Europe pour la fin de sa dernière tournée.

En octobre, Johnny Hallyday avait déclaré à nos confrères du Matin: «En ce moment, je souffre un peu, à cause d'une hernie discale. On me fait des piqûres de voltarène. Je vais me faire opérer le 25 novembre. Une matinée et on n'en parle plus».