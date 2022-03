Johnny n'a eu «ni rayon, ni chimiothérapie»

Laeticia Hallyday, l'épouse du chanteur, a indiqué dimanche soir que son mari ne subit aucun traitement après le cancer du colon pour lequel il a été opéré.

Interrogée par ailleurs sur les "excès et démons" du chanteur, Laeticia Hallyday a répondu que son mari "a besoin de ces descentes aux enfers pour remonter, se construire, pour réinventer sa vie". "Ce n'est pas évident pour moi, quand on a des enfants (...) On veut protéger l'homme qu'on aime et se protéger soi-même. De le voir se détruire, c'est douloureux", a dit Laeticia Hallyday. À la question "le fait-il encore ?", elle a répondu : "il en a besoin pour combler des manques".