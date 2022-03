Situation fiscale : Johnny ne serait pas un évadé fiscal

Johnny Hallyday est fâché que les médias helvétiques le fassent passer pour un exilé fiscal. Il affirme qu'il n'est pas résident suisse. Berne confirme ses propos.

Les journalistes avaient utilisé des photos géolocalisées et datées que Johnny et Laeticia ont eux-mêmes publiées sur les réseaux sociaux Instagram, pour prouver qu'ils passaient peu de temps en Suisse. dr

«Les journalistes sont des imbéciles, je suis résident US et pas résident suisse!» Tel est le message laissé par le chanteur sur Twitter, avant d'être effacé, en réponse à l'enquête de la Radio Télévision Suisse (RTS). Celle-ci avait en effet affirmé que la famille Hallyday n'honorait pas son statut de résident fiscal en Suisse. Selon la RTS, Johnny et ses proches y vivraient moins de six mois par an dans leur chalet à Gstaad. Un député socialiste français avait ensuite réclamé que la légende du rock «clarifie sa situation fiscale» en France pour prouver qu'il n'est pas évadé fiscal en Suisse.

De son côté, l'épouse de la star, Laeticia Hallyday, s'est aussi exprimée sur Europe 1: «C'est aberrant. Nous ne sommes plus résidents suisses.» De fait, Johnny, qui possède une propriété à Los Angeles, paierait ses impôts aux États-Unis dans le cadre d'une convention fiscale scellée il y a près de vingt ans entre les deux pays.

Situation «claire et transparente»

Les affirmations de l'artiste ont d'ailleurs bien été confirmées par Berne. Selon Yvonne von Kauffungen, la responsable de la communication de la direction des finances du canton de la capitale, Johnny n’est plus domicilié en Suisse depuis l’an passé et ne paye donc plus d’impôts. Dans un communiqué, l'avocat de Johnny Hallyday a affirmé vendredi que la situation fiscale du chanteur était «parfaitement claire et transparente, à l'égard tant des autorités suisse, française, qu'américaine».

«Depuis le 1er janvier 2013», le couple formé par Johnny Hallyday et son épouse Laeticia est «résident fiscal américain et ne bénéficie pas du régime du forfait fiscal suisse applicable dans le canton de Berne», indique Me Ardavan Amir-Aslani, dénonçant les «allégations erronées» de la RTS .