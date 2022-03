Place financière : Jolie perf' de Wall Street

La Bourse de New York a fini en nette hausse lundi, se hissant à de nouveaux sommets pour l'année, grâce à des indicateurs meilleurs que prévu et à l'engagement de l'Asie envers les mesures de relance.

Le Dow Jones a gagné 1,33% et le Nasdaq 1,38%. Le Dow Jones Industrial Average a pris 136,49 points à 10 406,96 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 29,97 points à 2 197,85 points. L'indice élargi Standard & Poor's 500 a progressé de son côté de 1,45% (15,82 points) à 1 109,30 points.

Les trois indices ont ainsi encore étendu leur rebond, caracolant à leurs plus hauts niveaux depuis plus de treize mois. Le S&P 500 a rebondi d'environ 64% depuis son plus bas niveau atteint début mars, clôturant pour la première fois au-dessus du seuil de 1 100 points depuis octobre 2008. «Pour que le marché continue d'avancer, il lui faut des nouvelles meilleures qu'attendu», et c'est ce qu'il a obtenu lundi, a indiqué Hugh Johnson, de Johnson Illington Advisors.