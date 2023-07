Jonah Hill accusé d’agression sexuelle sur une actrice mineure

Via son avocat, le comédien Jonah Hill a affirmé n’avoir jamais agressé sexuellement Alexa Nikolas.

Dans une série de messages postés sur Twitter dimanche 9 juillet, l’ancienne comédienne a assuré que la star l’avait agressée il y a quelques années, lors d’une fête organisée par l’acteur Justin Long. Elle était alors âgée de 16 ans et Jonah en avait 24. Il l’aurait fixée des yeux toute la soirée avant de s’approcher d’elle pour lui demander de la suivre jusqu’à sa voiture, à l’extérieur, pour fumer une cigarette.

La jeune femme a précisé que tout le monde savait qu’elle avait 16 ans. «Alors que nous arrivions vers la porte, je le lui ai demandé la cigarette et il n’a rien dit. Il m’a plaquée contre la porte et a poussé sa langue dans ma gorge, a-t-elle écrit. J’étais tellement consternée que je l’ai poussé et j’ai couru à l’intérieur.»