Champion cycliste : Jonas Vingegaard a été accueilli en héros au Danemark

Escorte d'avions de chasse, cortège en décapotable, grande foule dans Copenhague: le vainqueur danois du Tour de France Jonas Vingegaard a fait mercredi un retour triomphal au pays, célébré par des dizaines de milliers de personnes. Vingt-six ans après Bjarne Riis, premier vainqueur danois de la Grande Boucle en 1996 (qui a reconnu s'être dopé après sa carrière), le maillot jaune a droit aux honneurs du balcon de l'hôtel de ville de la capitale. «C'est complètement fantastique, complètement dingue, je ne réalise pas», a déclaré le timide Jonas devant une marée humaine colorée de drapeaux rouge et blancs, mais aussi de tuniques jaunes.

Trois jours après son sacre sur les Champs-Élysées, il a sorti son téléphone pour filmer la foule, qui a entamé l'hymne danois pour fêter son champion de 25 ans. «Vingegaard! Vingegaard!», a aussi crié ce parterre qui remplissait toute l'immense place. Deux heures plus tôt, deux F-16 de l'armée de l'air danoise en livrée rouge et blanc avaient escorté le petit avion privé transportant le vainqueur du Tour et sa famille. Le grimpeur danois a ensuite embarqué dans une décapotable à travers les rues de Copenhague.