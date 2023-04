«C'est énorme là!»: Personne ne reconnaît Michel Jonasz chez «TF1»

Celle-ci campe devant une station-service et interroge les automobilistes venus faire le plein. L’un d’eux témoigne : «J’ai appelé avant de venir, figurez-vous. Le monsieur m’a dit “Oui”». Comprenez : il y a de l’essence disponible. Lorsque la journaliste de TF1 lui indique qu’il n’y en a plus, il montre un certain agacement. Mais ni la journaliste sur le terrain, ni son cameraman, ni les monteurs, ni la présentatrice Marie-Sophie Lacarrau ne tiquent. C’est pourtant bien le chanteur qui est à leur micro. Ce sont les internautes qui leur ont fait remarquer via les réseaux sociaux.