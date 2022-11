Jonathann Daval «s'entend très bien avec Guy Georges»

Jonathann Daval a finalement reconnu avoir tué sa femme et a été condamné.

Ce qui fascine et glace le sang dans l'histoire du meurtre d'Alexia Daval, ce n'est pas tant le crime que la façon dont son mari, Jonathann Daval, aujourd'hui condamné, s'est emmuré dans le mensonge pendant de longs mois.

Invitée sur RTL en France à l'occasion de la sortie de son livre «Moi, maman de Jonathann», sa mère, Martine Henry, a expliqué que c'était sans doute en partie à cause d'elle, «parce que je ne voulais pas admettre que c'était lui, donc aussitôt qu'il essayait de me dire quelque chose, je l'arrêtais, je lui disais: ''Non ça peut pas être toi''».