Joost Posthuma s'adjuge le Tour de Luxembourg

Le Tour de Luxembourg a été remporté dimanche par Joost Posthuma de l'équipe Rabobank.

Le Néerlandais Joost Posthuma (Rabobank) a remporté le Tour de Luxembourg au terme de la 4e et dernière étape, dimanche, sur 154,3 km, entre Mersch et Luxembourg, où l’Italien Salvatore Commesso (Preti Mangimi) s’est imposé en solitaire. Posthuma, 27 ans, signe ainsi son second succès de la saison après sa victoire au Trois jours de La Panne début avril. «C’est une belle victoire car le Tour de Luxembourg est une course difficile en raison de son profil escarpé», a déclaré le Néerlandais qui participera au prochain Tour des Flandres.

Commesso, vainqueur de l’étape, s’est montré le plus rusé au sein d’un groupe d’attaquants échappés à une trentaine de kilomètres du but. Le petit Italien s’est détaché à l’approche de la flamme rouge pour devancer de quelques secondes le Russe Rudaskov et le Bulgare Andonov Petrov. Les Luxembourgeois Vincenzo Centrone et Claude Wolter ont eux été contraints à l'abandon. Au général, Posthuma devance Michael Albasini (Liq), 2e à 1seconde et le Luxembourgeois de CSC Frank Schleck (à 18secondes).