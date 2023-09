Il signe en Arabie saoudite puis s'excuse auprès de la communauté LGBT+

L'international anglais, qui fait l'objet de vives critiques depuis son départ pour le club saoudien d'al-Ettifaq, fin juillet, précise dans une interview publiée mardi par The Athletic qu'il comprend la colère dirigée contre lui mais estime que son arrivée dans le championnat saoudien ne peut être «que positive».

«Il peut y avoir beaucoup de critiques, de choses négatives à mon propos, et c'est difficile à supporter», déclare-t-il dans cette interview. «Que des gens me critiquent et disent que je leur ai tourné le dos, cela m'a vraiment, vraiment blessé».