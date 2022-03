Jordy touche le jackpot

La maison de disques Sony BMG a été condamnée à verser 820 000 euros de dommages et intérêts à l'ex bébé-chanteur pour avoir exploité ses chansons sans autorisation.

À quatre ans, Jordy Lemoine a connu un énorme succès dans 14 pays avec la chanson "Dur, dur d'être un bébé", déclenchant une polémique sur la médiatisation et le travail des jeunes enfants. Dans son autobiographie "Je ne suis plus un bébé" parue début 2006, le jeune homme avait révélé n'avoir "quasiment rien" touché de son aventure musicale et accusé son père, qui était son producteur, de l'avoir "spolié": malgré ce que prévoit la loi, aucun revenu n'avait été placé sur un compte bloqué jusqu'à sa majorité.