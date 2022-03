Josef Fritzl plaide coupable de viols mais pas de meurtre ni d'esclavage

Le procès sans précédent du père incestueux autrichien Josef Fritzl, 73 ans, s'est ouvert ce lundi, en Autriche. Verdict attendu pour le 10 mars.

Entouré de six policiers, Josef Fritzl est arrivé en cachant son visage derrière un grand classeur bleu, a constaté un journaliste. Josef Fritzl a séquestré et violé pendant 24 ans sa fille dans sa cave, où sont nés sept enfants de l’inceste. Son procès s’ouvre aujourd'hui devant la cour d’assises de Sankt Pölten, à 60 km à l’ouest de Vienne.

était vêtu d'une veste grise et a refusé de répondre aux questions lancées par un journaliste de la télévision autrichienne ORF, la seule chaîne autorisée à filmer dans la salle 119 du tribunal. Trois juges et huit jurés vont décider de la culpabilité ou non de Josef Fritzl, 73 ans qui est accusé de meurtre, esclavage, séquestration, viols, menaces aggravées et inceste.