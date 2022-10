États-Unis : Joseph Baena: tel père, tel fils

Joseph Baena a de l’humour. Il l’a prouvé ce mardi en se filmant dans les loges de «Danse avec les stars». L’Américain s’est amusé de la ressemblance de son costume avec celui que portait un certain Arnold Schwarzenegger dans «Conan le Barbare» – film sorti en 1982 – qui n’est autre que son… papa . «Je me suis un peu trop amusé dans ce costume», a légendé le jeune homme de 25 ans.

Pour pousser la référence – et la blague – encore plus loin, Joseph a illustré sa vidéo Instagram avec le morceau «The Anvil of Crom», de Basil Poledouris. Ce titre est en effet le thème du film qui a fait connaître son père mondialement. Pour l’anecdote, Schwarzie n’avait révélé publiquement l’existence de Joseph qu’en 2011. La star l’avait eu en 1997 après une relation extraconjugale avec une de ses employées de maison, Mildred Baena.