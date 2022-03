Jospin fait la leçon à Sarkozy

L’ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin a demandé à Nicolas Sarkozy de «respecter» ses partenaires européens. «On ne peut pas traiter les chefs d’État et les chefs de gouvernements étrangers comme on traite en France son Premier ministre ou ses ministres», a jugé M. Jospin sur la radio française Europe 1.

«Quand tout d’un coup, Nicolas Sarkozy dit: "il faudrait aller au-delà de la présidence française de l’UE et me confier la présidence de l’Eurogroupe" alors que dans quelques semaines, deux courts mois, la présidence va échoir aux Tchèques d’abord et aux Suédois, ce sont des façons de procéder qui ne sont pas sérieuses et qui braquent inutilement nos partenaires», a-t-il dit.