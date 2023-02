A l'Aalt Stadhaus: Josselin Dailly te présente son nouveau spectacle «Sapiens 2.0»

À l'Aalt Stadhaus : Josselin Dailly te présente son nouveau spectacle «Sapiens 2.0»

Spectacle

Depuis qu'il est devenu papa, Josselin doit répondre sans cesse à des questions, beaucoup trop de questions! Qui a vraiment créé l'être humain? Est-il possible de respirer sous l'eau? Pourquoi a-t-on inventé l'argent et les jeans taille basse? Le camembert peut-il être classé parmi les drogues? Du coup, Josselin a fait des recherches, beaucoup de recherches... Et il en est arrivé à la conclusion suivante, plus il sait de choses, plus il se rend compte qu’en fait, il ne sait rien…

Dans ce One Man Show, mêlant humour et recherches scientifiques, Josselin passe au crible des siècles d'évolution et vous explique comment l'être humain a été conditionné! Drôle, original et inventif, ce spectacle vous propose un voyage unique de la préhistoire à nos jours, et qui réveillera, c'est certain, l'animal qui sommeille en vous!