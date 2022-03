Joubert perd son titre

Le Tchèque Verner s'impose devant le Suisse Stéphane Lambiel. Brian Joubert, décevant, termine troisième des championnats d’Europe de patinage artistique à Zagreb.

Avec un très beau programme sur la musique du film chinois aux 4 oscars d'Ang Lee, «Tigre et dragon», Verner a obtenu la meilleure note technique du libre (75,92) et une excellente note artistique (77,72) en réussissant un quadruple boucle piqué et sept triples sauts, soit un total de 153,64 pts sur le libre, son meilleur score de la saison.

Lambiel, le poète, fut le meilleur sur le plan artistique (80 pts) sur un programme flamenco tout feu tout flamme et il a vu pendant la conférence de presse son score technique s'améliorer de 5,61 pts car les juges avaient mal noté sa combinaison triple flip-triple boucle piqué. Du coup au final il n'avait plus 0,18 point d'écart avec Joubert, mais 5,79 points.

«C'était une nuit très spéciale, une belle compétition, une belle bagarre. On pouvait ressentir le stress dans les vestiaires et je m'en suis servi sur la glace. J'ai patiné avec mon cœur et j'ai pris du plaisir. Je n'ai pas gagné mais ce n'est pas mon dernier Championnat d'Europe et je gagnerai ce titre un jour», a déclaré le double champion du monde et vice-champion olympique suisse, vainqueur à l'applaudimètre des 2000 spectateurs présents dans la patinoire.