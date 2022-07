Chris Rodesch : «Jouer aux États-Unis m'a aidé à améliorer mon jeu»

«Jouer aux États-Unis m’a beaucoup aidé à améliorer mon jeu. Il y a deux ans je n’avais pas ce niveau», assure Rodesch, passé 945e rang mondial avec les points glanés cet été. Joueur no 1 des Virginia Cavaliers, l'étudiant en informatique a contribué au titre de champion universitaire décroché fin mai par son équipe. Il tentera de renouveler la performance lors de ses deux dernières années d'études avant de se lancer sur le circuit pro.

«En juniors, je n'étais pas patient»

En attendant, le Luxembourgeois pourra continuer à améliorer son jeu dans une université habituée aux sommets du tennis américain et sacrée en 2013, 2015, 2016, 2017 et donc en 2021. «On a beaucoup travaillé pour que je donne moins de points, note Rodesch. En juniors, je n’étais pas patient, je n’arrivais pas à tenir la balle dans des échanges de dix ou quinze coups. J'ai fait des rallyes, des rallyes et des rallyes. Ça m’a beaucoup aidé».