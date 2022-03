Synyster Gates : «Jouer avec Metallica est un immense honneur!»

ESCH-BELVAL - Considéré comme l'un des meilleurs en activité, le guitariste soliste d’Avenged Sevenfold s'est confié à «L'essentiel», juste avant son show, mercredi, à la Rockhal.

Synyster Gates (guitariste d’Avenged Sevenfold): Ça fait du bien! Il nous a fallu du temps pour écrire cet album, il y a eu quelques changements, mais ça y est, c’est fait! La plupart du temps, on a presque envie de mourir à la fin du processus, car on écrit des chansons jusqu’à l’overdose.

Nous sommes vraiment des maniaques du contrôle. Nous avons un super home studio, et nous avons fait les arrangements de cordes, les orchestrations, les harmonies. Et nous aimons produire nous-mêmes. Mais Joe nous a également beaucoup apporté.

Oh oui! C’est un mec cool, altruiste, et perfectionniste, et surtout l’un des types les plus drôles que je connaisse. Après la mort de notre guitariste historique, nous avons fait un test avec Brooks, et il nous a impressionnés. En tournée, il joue chaque soir un solo dingue, et toujours différent.