Karim Leklou: «Jouer un beau mec jeune et fluet, ça va être compliqué!»

Il a commencé dans «Un prophète», de Jacques Audiard, on l’a vu récemment dans «Un monde» de Laura Wandel, dans «BAC Nord» de Cédric Jimenez, ou encore dans la série «Hippocrate». Dans «Goutte d'Or», Karim Leklou joue Ramsès, un voyant 2.0 qui travaille à l'aide des réseaux sociaux et qui prétend parler aux morts. Son petit business marche très fort dans le quartier. Jusqu’à ce que débarquent dans sa vie des gamins des rues, qu’il ait une vraie vision et qu’il se retrouve pris dans un engrenage infernal…

Il y a une certaine violence dans ce film: est-ce important de montrer la violence du monde à l'écran?

Karim Leklou: Le monde n'est pas très sympa en ce moment, c'est sûr. Ce que je trouve intéressant dans «Goutte d'or», c'est que la violence est traitée de façon intelligente, pas manichéenne. Il y a des gosses violents, mais on montre aussi la violence de la ville sur ces gamins. Ça nous interroge nous en tant qu'adultes. Je parlerais plus de beauté que de violence, mais le monde est violent donc forcément, ça se retrouve dans les histoires.

Qu'est ce qui vous a attiré dans ce projet?

Le scénario avant tout, car c'est quelque chose que je n'avais jamais lu avant. C'est un polar mystique d'une puissance phénoménale, avec un personnage comme on en voit peu dans le cinéma français.

L’acteur de 39 ans était au Festival de Cannes pour défendre le film «Goutte d'or». 20min/Marvin Ancian

On vous voit beaucoup à l’écran: êtes-vous accro au boulot?

J'ai la chance de faire ce que j'aime. C'est une chance formidable de travailler et d’aimer ça. Je choisis des projets qui m'interpellent, qui me questionnent et que j'ai envie de défendre. Ensuite je me concentre sur le film que je fais, sans penser à la suite.

D’un film à l’autre, vous incarnez une palette de personnages très différents: tout est possible pour vous?

Non! Jouer un jeune mec de 20 ans, beau et fluet, ça va être compliqué aujourd'hui ( rires)! Mais c’est vrai, j'ai la chance d'avoir accès à des propositions de cinéma différentes et ça c'est jouissif parce que justement, je m'ennuie si je refais toujours les mêmes types de rôles.

