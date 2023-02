Basket/Grande région : Joueur de Metz traité de «bonobo»: un homme de 73 ans va être jugé

CHARLEVILLE-MEZIERES – L'auteur présumé de propos racistes ayant visé en janvier Loïc Akono, un joueur du club de basket de Metz, a été identifié et sera jugé en juillet notamment pour «injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation».

L'auteur présumé de propos racistes ayant visé en janvier Loïc Akono, un joueur du club de basket de Metz, a été identifié et sera jugé en juillet notamment pour «injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion», a annoncé vendredi le parquet. «Le mis en cause, âgé de 73 ans, a été entendu en audition libre» jeudi, «et a reconnu avoir employé le terme ''bonobo''», alors qu'il assistait le 29 janvier à Charleville-Mezières à un match de l'équipe locale contre le club messin des «Canonniers» (Nationale 2, 4e division), a indiqué dans un communiqué la procureure de la ville, Magali Josse.

Convoqué en justice pour «injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion» et «provocation à la haine lors d’une manifestation sportive», il sera jugé le 3 juillet, a-t-elle ajouté. Il «encourt une peine d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, outre la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive pendant une durée de cinq ans».