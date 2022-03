Jouez la squaw et osez les franges

Quand le ringard d’autrefois revient au goût du jour… Attention toutefois à ne pas abuser au risque de ressembler à l’Indien des Village People.

L’esprit sioux est partout: besaces, escarpins, vestes et même bikinis. Tout est désormais «frangé»

Attention, à l’accumulation tout de même ; la branchitude sera dans le détail. Et on joue les bandes longues. Autrement dit, on s'autorise le sac Roberto Cavalli, le gilet Balmain et le bikini Tooshie. Pour les couleurs ; on préfère le noir et blanc et laissant le camel de côté.