Innovation scientifique : Jouir par la seule pression d'un bouton

Un scientifique américain a créé un implant destiné aux femmes souffrant de troubles de l'orgasme. Il leur suffira d'utiliser une télécommande pour atteindre le septième ciel.

Idée trouvée par hasard

Des détails sont cependant encore à régler et les premiers essais cliniques auront lieu plus tard dans l'année. À la tête du projet, le chirurgien Stuart Meloy a raconté au New Scientist que son idée lui était venue par hasard: «J'étais en train de placer des électrodes sur une patiente quand elle s'est mise à hurler. Je lui ai demandé ce qu'il se passait et elle m'a répondu qu'il fallait absolument que j'apprenne à son mari comment faire ça».