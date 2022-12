Evénement sur «TF1»: Jour J pour Sarah Aoutar, Miss Lorraine face au «défi» de Miss France

Vingt-cinq ans déjà que la région Lorraine n’a pas eu de Miss France. «Il est temps, c’est le moment, la dernière était Sophie Thalmann en 1998», sourit Sarah Aoutar. Pour elle, le concours et son image ont beaucoup évolué au fil des années. «Les critères ont évolué. Je trouve que les jeunes femmes qui se présentent au concours Miss France sont des jeunes femmes qui s’assument. Elles ont des métiers à responsabilités. C’est une voix pour s’exprimer».

Comment décide-t-on de se lancer dans ce genre d’aventure? «Je fais un métier très sérieux qui n’a rien à voir avec le monde des miss et j’avais envie de relever un nouveau défi», ajoute-t-elle. Passionnée de mode, Sarah Aoutar a défilé pour la première fois à 19 ans, au concours Miss Prestige. Un an plus tard, elle signe dans une agence de mannequinat à Paris, où elle apprend le métier. Si elle a quitté le monde de la mode, Sarah Aoutar y reste très attachée. «J’aime toujours m’intéresser à l’actualité de la mode, aux défilés, aux fashion weeks», conclut-elle.