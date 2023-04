Le journaliste américain maintenu en détention en Russie

Le président russe a fait l'éloge lundi des manœuvres russes dans le Pacifique impliquant plus de 25 000 militaires, 167 navires et bateaux, parmi lesquels 12 sous-marins, ainsi que 89 avions et hélicoptères. «La première étape de ces exercices suprises s'est en effet déroulée en suivant un très haut niveau», s'est félicité Vladimir Poutine, lors d'une rencontre avec son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou.

«Nous avons à ce jour des priorités claires dans le recours à nos forces armées, il s'agit avant tout du volet ukrainien et de tout ce qui est lié à la défense de notre peuple dans le Donbass», dans l'Est ukrainien, a déclaré Vladimir Poutine. «Mais personne n'a annulé les tâches liées au développement de la flotte, y compris dans le Pacifique», a-t-il ajouté.

Après cette première étape qui visait à détecter des sous-marins ennemis, la deuxième étape, en cours, consiste à des manœuvres visant à vérifier les capacités des sous-marins stratégiques et leur aptitude à utiliser des armes, notamment pour la défense anti-aérienne, dans la mer d'Okhotsk, située entre la Russie et le Japon dans le Pacifique, a indiqué le ministre. La troisième et dernière étape commencera mardi. Il s'agira d'exercices de tirs de missiles censés détruire des sous-marins et des navires ennemis et de tirs d'artillerie contre des cibles aériennes et marines, selon la même source.