Un journaliste et un policier tués dans une attaque

Assassinats impunis

Depuis 2000, près de 150 journalistes ont été assassinés au Mexique et 28 sont portés disparus, selon RSF. L’année 2022 a été la plus meurtrière pour la presse dans le pays avec treize assassinats de journalistes. Avec plus de 420’000 assassinats et 100’000 disparitions depuis le lancement en 2006 d’une offensive militarisée contre les trafiquants de drogue, le Mexique est un des pays les plus violents du monde.