Un journaliste et son fixeur tués dans une embuscade

«Notre correspondant Corrado Zunino et son fixeur Bogdan Bitik sont tombés dans une embuscade tendue par des snipers russes aujourd'hui dans la banlieue de Kherson, dans le sud de l'Ukraine», a indiqué le quotidien. «Bodgan Bitik n'a malheureusement pas survécu : il laisse une femme et un fils. Corrado, blessé à l'épaule, est hospitalisé à Kherson», a-t-il ajouté. Les deux journalistes, qui ont largement couvert le conflit depuis l'invasion russe, portaient des gilets pare-balles avec l'inscription «presse», a-t-il précisé. Ils se trouvaient près du principal pont de Kherson. «Nous avons été touchés. J'ai vu Bogdan au sol, qui ne bougeait plus. J'ai tenté de l'appeler, il ne répondait pas. Puis j'ai rampé pour sortir de la ligne de feu et j'ai couru jusqu'à ce que je rencontre une voiture civile. J'étais en sang, ils m'ont conduit à l'hôpital», a témoigné le reporter italien.