Un journaliste tué dans une frappe alors qu'il était en direct au sud du Liban

Les Israéliens «essaient d’écarter les civils du danger et de les avertir de façon juste», a assuré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, sur CNN, en ajoutant: «C’est un défi de taille. Il s’agit d’un million de personnes, et d’un environnement très urbain et dense. C’est déjà une zone de combat (...). Mais il est clair que ce que (les autorités israéliennes) essaient de faire est d’éviter des victimes civiles au maximum et aussi de séparer le Hamas des boucliers humains».