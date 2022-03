Journée chaotique sur les places asiatiques

L’indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a plongé sous les 10 000 points, du jamais vu depuis 5 ans et le yen fort inquiète les investisseurs.

Le yen, devenu valeur refuge, gêne les exportateurs japonais. (AFP)

Au lendemain d'une dégringolade généralisée des Bourses mondiales, et alors que les gouvernements européens tentaient de rassurer les petits épargnants, les places financières d'Asie ont démarré la journée sur un vent de panique, même si la modération est peu à peu revenue dans les salles de marché.

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a ainsi brièvement plongé sous la barre des 10 000 points pour la première fois en plus de cinq ans après une chute de 5,32% en matinée, avant de réduire les pertes à -3,03% en clôture. «Le marché continue à paniquer», a commenté Satoru Ogasawara, stratège au Crédit Suisse. «A Tokyo, les cours chutent mais le volume des transactions est lourd. Cela veut dire que beaucoup de gens sont tout simplement en train de brader leurs actions à la hâte», a-t-il expliqué.

Selon les opérateurs, c'est principalement la chute du dollar face au yen qui inquiète les investisseurs, car ce phénomène pénalise fortement les exportateurs japonais déjà affectés par le recul de la demande aux États-Unis. Les déboires économiques aux États-Unis et en Europe ayant fait de la monnaie japonaise une valeur refuge, le billet vert se rapproche ces derniers jours de la barre psychologique des 100 yens. Il a atteint lundi soir à New York les 100,24 yens, son plus bas niveau en sept mois, mais se reprenait légèrement mardi pour s'échanger à 102,91 yens vers 8h.

Rebonds surprenants

Dans le sillage de la Bourse de Tokyo, Manille a terminé sur une chute de 3,01% et la Nouvelle-Zélande de 1,45%. Vers 7h55, Mumbai perdait 0,59%, Bangkok 2,63% et Shanghai 1,11%. Kuala Lumpur était pratiquement stable et Jakarta baissait de 0,30%.

La séance s'est avérée plus chaotique ailleurs. Sydney, qui avait démarré largement dans le rouge, a rebondi subitement et a fermé en hausse de 1,68%, la banque centrale australienne ayant entretemps annoncé l'abaissement d'un point de son taux d'intérêt directeur à 6%. Après un début de séance morose, Singapour a également brusquement décollé et s'affichait en hausse de 2,16% à 8h, les chasseurs de bonnes affaires étant entrés en scène. Taipei a également terminé dans le vert (+0,34%) de même que Séoul (+0,54%). La Bourse de Hong Kong était fermée mardi pour cause de jour férié.