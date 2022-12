«Journée gâchée»: coup dur pour le marché de Noël

Quelques flocons suspendus en l’air dansent langoureusement au-dessus d’une place de la Constitution complètement encagée et cernée de rubalises de la police. Triste vision d’un dimanche matin froid, gris et morose, qui succède à une nuit agitée. Il était aux alentours de 1h30, hier, lorsque les pompiers sont intervenus sur un incendie dans un chalet du marché de Noël.

«Le feu s’est déclaré au stand de la famille Vandermaeren, chez Jean-la-Gaufre», regrette Charel Hary, président de la Fédération nationale des commerçants forains. Vu la proximité des chalets, «il s’est étendu à plusieurs autres stands», explique Patrick Goldschmidt, échevin de la ville de Luxembourg. «Deux sont entièrement consumés, et deux autres sont en partie détruits, en plus d’un arbre qui a brûlé», ajoute-t-il. Comme personne n’était présent sur les lieux à ce moment-là, il n’y a fort heureusement pas eu de blessé.

Pas d'origine criminelle, à première vue

«L’origine du sinistre reste inconnue pour le moment», disait dimanche Patrick Goldschmidt. «Une enquête est en cours, et comme c’est de coutume dans le cas d’un incendie d’origine inconnue, le parquet a été informé», déclare la police. Qui ajoute que «la police technique a été diligentée sur place afin de dresser un bilan sur le départ du feu». Et selon les tout premiers éléments de l’enquête, «à première vue, il n’y aurait pas de suspicion d’origine criminelle», glissait dimanche après-midi le porte-parole de la police.

Sur place, les passants du dimanche matin, pour la plupart pas informés et désemparés, se voyaient refoulés à l’entrée de la place. À l’incompréhension succédait l’incrédulité une fois apprise la triste nouvelle. «Mince, la journée est gâchée», lâchait Mathieu, de Bettembourg, sourire en coin, conscient de son exagération. «C’est vraiment pas de chance, car je suis un habitué de ce secteur du marché de Noël, où sont concentrés plusieurs manèges pour enfants». Même dépit chez Françoise et Annick, deux copines de Mamer, venues avec des amis liégeois. «C’est notre endroit préféré, car le saucisson y est cuit au feu de bois et le vin chaud y est très bon».

La place d'Armes noire de monde

«Dommage», s’exclamait Ioanna, de Bascharage, «c’est la première fois que cela arrive. C’est surtout dommage pour les enfants», regrettait-elle, avant de prendre le chemin de la Gare avec sa petite fille. Mais au même titre que Dylan, Jordan, Valentine et Chloé, quatre potes arlonais coupés dans leur élan vers la place de la Constitution, beaucoup choisissaient la place d’Armes comme «solution de repli». Une place d’Armes noire de monde sur le temps de midi, comme le constatait cette employée d’un stand de douceurs sucrées: «J’ai appris ce matin via L’essentiel ce qui s’est passé. C’est triste, mais cela provoque une grosse affluence ici, place d’Armes».

Pas question, donc, de s’appesantir sur les événements de la nuit, pour les autres forains, tous solidaires, certes, mais trop occupés à la tâche en ce dimanche midi de forte affluence. «La place de la Constitution est restée fermée tout le dimanche, et le restera encore au moins ce lundi matin», précise l’échevin Patrick Goldschmidt. «Il faudra attendre que la police et le parquet libèrent la place, et ensuite après avoir tout nettoyé et enlevé les restes calcinés, on pourra rouvrir. Mais il n’est pas envisageable de n’ouvrir qu’une partie de la place».