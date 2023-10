Seniors du Luxembourg: Seuls 46% des 55-64 ans travaillent toujours

Le Grand-Duché compte plus de 136 374 personnes âgées de 60 ans et plus, la doyenne a fêté ses 109 ans et le doyen, ses 105 ans. Ils représentent 20% de la population grand-ducale, a écrit le Statec à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées (1er octobre). Leur concentration dépend de la présence d'une maison de repos dans la commune, Mondorf-les-Bains, Remich, Niederanven et Erpeldange sur Sûre sont les plus prisées. L'espérance de vie augmente légèrement sur les vingt dernières années, elle statue à 84,8 ans pour les femmes (+ 3,8 années) et 80,5 ans pour les hommes (+5,7 années).