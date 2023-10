«Journée libre pour les femmes»: En Islande, grève nationale des femmes pour l’égalité salariale

Grève observée toute la journée

Les grévistes s’attendent à ce que les hommes prennent en charge ce mardi le travail non rémunéré qui incombe souvent aux femmes. «Nous attendons des maris, des pères, des frères et des oncles qu’ils assument les responsabilités liées à la famille et au foyer, par exemple: préparer le petit-déjeuner et le tupperware pour le déjeuner, se souvenir des anniversaires des proches, acheter un cadeau pour la belle-mère, prendre rendez-vous chez le dentiste pour l’enfant, etc.», énumèrent-elles.