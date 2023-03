Mouvement de grève : Journée noire en vue sur le rail ce mardi entre Metz et Luxembourg

La grande journée de mobilisation en France, ce mardi, contre la réforme des retraites aura de grandes conséquences sur le trafic ferroviaire entre la France et le Grand-Duché. Seuls sept trains circuleront ce mardi matin pour permettre aux frontaliers français de se rendre à Luxembourg-Ville depuis Metz, contre 17 en temps normal. Le premier départ se fera à 4h18 en gare de Metz et le dernier à 8h.

Le soir, le retour vers Metz ne sera pas beaucoup plus aisé avec seulement cinq trains entre 15h58 et 18h09 (16 en temps normal). Après cette heure, il faudra attendre 20h59 pour partir de Luxembourg-Ville vers la France et le trajet se fera en bus. La situation risque de ne pas s'améliorer les prochains jours, les différents syndicats ayant appelé à une grève reconductible.