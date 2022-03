Juan Martin Del Potro avec panache

Le géant argentin (1,98 m) a empoché son premier titre du Grand Chelem cette nuit en mettant fin à la belle série de Roger Federer, 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-2, à l’issue d’un match intense, de plus de 4h.

Belle façon de fêter ses 21 ans avec quelques jours d’avance (23 septembre). Le numéro 6 mondial, régulièrement en quart ou demi-finale des tournois majeurs, n’avait jusqu’ici pas réussi à se hisser en finale d’un tournoi du Grand Chelem. Et pour une première, ce fut une première réussie.

Après un début de match équilibré (3-6, 7-6), Del Potro semblait à la dérive dans la 3e manche, sans doute –croyait-on- avait-il laissé trop de force pour arracher le tie break du second set (7 points à 5). Et pourtant. L’Argentin laissait filer ce 3e set (6-4) avant de faire « exploser » le Suisse dans le tie break du 4e pour s’envoler dans le 5e et finalement l’emporter 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-2 en 4h6.