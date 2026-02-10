Dans une lettre adressée à la présidente de la cour d'appel de Toulouse, l'avocat du meurtrier présumé de Delphine Jubillar dénonce ses conditions de détention.

«On ne peut pas défendre un homme réduit en condition de légume», dénonce l'avocat de Cédric Jubillar, qui menace de boycotter le procès en appel avec son client. IMAGO/Bestimage

Condamné à 30 ans de réclusion criminelle en octobre dernier pour le meurtre de son épouse Delphine, Cédric Jubillar a fait appel de ce jugement. Mais son avocat menace de ne pas se rendre à la réunion préparatoire au procès en appel, prévue le 19 février. Dans une lettre adressée à la présidente de la cour d'appel de Toulouse, Me Pierre Debuisson dénonce en effet les conditions de détention de son client, qu'il qualifie de «torture physique et psychologique».

«On ne peut pas défendre un homme réduit en condition de légume», dénonce l'avocat sur RTL, estimant que Cédric Jubillar n'est «pas dans un état de santé mentale et physique pour comparaître». «Le fait qu'il soit placé à l'isolement depuis quatre ans et demi (…) constitue une atteinte extrêmement grave à ses droits», peut-on lire dans la lettre rédigée par l'avocat. Il évoque «une absence de sommeil liée aux hurlements continus et à une lumière permanente».

Me Debuisson parle également des fouilles à nu trois fois par semaine et d'un «isolement cognitif psychologique et social». Il accuse par ailleurs l'administration pénitentiaire d'avoir placé sur écoute une conversation entre lui et son client. Si l'isolement de Cédric Jubillar perdure, le trentenaire et son avocat pourraient boycotter le procès en appel. De leur côté, plusieurs sources pénitentiaires expliquent que la lumière n'est pas allumée en permanence, mais que des veilleuses sont allumées lors des rondes.