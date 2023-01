Football: Jude Bellingham considéré comme le joueur le plus cher du monde

L’international anglais Jude Bellingham vole la vedette à Haaland et Mbappé.

Lorsque l’on parle de valeur marchande des joueurs de football, on s’attend tout naturellement à voir les noms de Kylian Mbappé (24 ans) ou d’Erling Haaland (22 ans) en tête de liste.

Et pourtant les deux stars du football mondial, nouvelle génération, sont battues par des joueurs encore plus jeunes qu’eux: les prodiges anglais Jude Bellingham (19 ans) et Phil Foden (22 ans). La valeur du joueur du Borussia Dortmund est estimée par l’Observatoire du football (CIES) à 208,2 millions d’euros, quant à celle du remplaçant de luxe de Manchester City, elle serait de 200,5 millions d’euros.