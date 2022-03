Jude Law craint pour ses vieux jours

Bientôt papa pour la quatrième fois, l'acteur anglais le plus sexy de la planète s'est livré, à cœur ouvert. Dans une interview , accordée au magazine OK, il aborde la question du célibat.

Il faut dire que ces derniers temps, l'acteur de My Blueberry Night, affiche une sérénité à toute épreuve. "Je suis très heureux, je me sens bien dans ma vie, dans mon univers", a-t-il déclaré au magazine OK. Réputé pour son côté coeur d'artichaut, il reconnait lui-même avoir changé : "Quand j'avais vingt ans, j'adorais papillonner. Mais je suis juste heureux en me concentrant sur mes enfants et moi-même".