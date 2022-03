Au Luxembourg – Jugé comme un mineur jusqu'à 21 ans

Le Luxembourg va créer un droit pénal pour les mineurs et réformer la protection de la jeunesse.

«Même si un même mineur peut être concerné, la situation où il est auteur d'une infraction pénale et celle où, de par les circonstances dans lesquelles il vit, il a besoin d'une protection spéciale, sont complètement différentes», souligne Sam Tanson. Les trois projets de loi, présentés ce matin par la ministre de la Justice et Claude Meisch, le ministre de la Jeunesse, doivent introduire une distinction claire entre ces deux cas de figure.

Concrètement, un droit pénal pour mineurs et un tribunal dédiés seront créés, de manière à ce qu'un accusé bénéficie d'une procédure claire. Le mineur sera obligatoirement assisté d'un avocat de son choix. L'âge minimal de 14 ans, où il pourra être tenu pour responsable, est introduit. Il sera interdit d'enfermer un mineur dans une prison pour adulte. La privation maximale de liberté sera divisée par deux pour passer à 10 ans.

Le jeune adulte jusqu'à 21 ans pourra être jugé comme un mineur si une expertise démontre son immaturité intellectuelle. «Car les experts internationaux arrivent à la conclusion que le cerveau a besoin de plus de temps pour arriver à maturité», explique la ministre. La privation de liberté et la préventive doivent constituer le denier recours. Pour un délit donnant lieu à une peine de moins de 3 ans, une alternative à une sanction pénale sera proposée et la préventive interdite.