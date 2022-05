Procès au Luxembourg: Jugé pour les menaces contre Bettel et Lenert

«Outrage envers ministres, membres de la Chambre des députés, magistrats. Outrage envers officier ministériel, agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique»: la liste de ce qui est reproché à Fernando T. est longue. L'homme âgé de 37 ans, originaire de Niederkorn, comparaîtra ce mercredi matin devant la 18e Chambre correctionnelle du tribunal de Luxembourg. Il est accusé d'avoir envoyé des lettres de menaces anonymes et d'insultes durant le mois de juillet 2021, notamment au Premier ministre Xavier Bettel et à la ministre de la Santé, Paulette Lenert.

Certaines de ces lettres, motivées par une contestation des mesures sanitaires et de la campagne de vaccination alors en vigueur face au Covid dans le pays, contenaient même de la poudre. Les écrits menaçaient directement de mort les personnalités politiques et leurs proches. Après avoir été identifié, l'homme avait été arrêté et présenté en décembre dernier à un juge d'instruction. «Entendu sur les faits qui lui sont reprochés», il a ensuite été inculpé et placé en détention préventive au Centre pénitentiaire de Schrassig.