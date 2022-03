Jugé sado-maso, Rammstein se fait censurer

Fusionnant rock industriel, métal et rock progressif, Rammstein est l'une des formations allemandes les plus connues à l'étranger. Coutumier d'un humour très provocateur, il avait consacré une chanson, en 2004, au "cannibale de Rotenbourg", un Allemand qui, trois ans plus tôt, avait mangé partiellement une victime consentante, notamment son pénis. Sur son dernier album, le groupe s'est penché cette fois sur les deux tragiques faits divers survenus récemment en Autriche et qui ont choqué le mode entier: les affaires Natascha Kampusch et Josef Fritzl. Titre de la chanson: "Sang viennois".