Un juge accusé d’avoir tué sa femme avec l’une de ses 47 armes

«Je ne serai pas là demain. Je serai en détention»: voilà le message qu’a envoyé à son greffier un juge de Californie soupçonné d’avoir tué sa femme en étant ivre, avec un pistolet qu’il portait à la cheville, selon la justice américaine. Ce magistrat de 72 ans, Jeffrey Ferguson, a comparu mardi devant un tribunal de Los Angeles lors d’une audience préliminaire au cours de laquelle il a plaidé non coupable.

Le juge a été arrêté chez lui, où la police a retrouvé le cadavre de sa femme avec une balle dans la poitrine et un impressionnant arsenal de 47 armes à feu et 26’000 munitions. Selon l’accusation, Jeffrey Ferguson sentait fortement l’alcool lors de son interpellation et aurait lâché aux policiers: «Eh bien, je crois que j’en ai fini pour un moment.»