Provoc' : Jugée trop sexy, elle est expulsée du Vatican

Une influenceuse brésilienne a décidé de claquer la porte du catholicisme, après avoir été invitée à quitter la basilique Saint-Pierre de Rome à cause de sa tenue jugée inadéquate.

«J’ai été habillée pour être confortable, c’était une tenue pour tous les jours: Juju Vieira n’a semble-t-il toujours pas compris où était le problème. Le 30 janvier dernier, de passage à Rome, elle va visiter la basilique Saint-Pierre et commence à prendre des selfies quand un employé des lieux s’approche d’elle en lui demandant de quitter les lieux parce qu’elle n’était pas habillée de façon «convenable». «Je me suis sentie humiliée parce que des gens autour ont entendu ce qu’il me disait».