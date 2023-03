Jugées à Metz pour des injections aux lèvres

L'avocat plaide la relaxe

«Défigurées à vie»

Dans leur tribune, les chirurgiens esthétiques affirment que «des centaines d'injecteurs non-médecins pratiquent des actes illégaux sur la population, en particulier la plus jeune et la plus vulnérable, à grand renfort de publicité sur les réseaux sociaux».

Dans les cas les plus graves, ces injections «ont pu conduire à des septicémies, des gangrènes et des hospitalisations en réanimation, engageant le pronostic vital de jeunes patients». «Les victimes sont parfois défigurées à vie et brisées psychologiquement" et "elles n'osent porter plainte, car souvent victimes de menaces physique»", poursuivent-ils.